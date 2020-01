Il volantino MediaWorld cerca di assecondare il più possibile le richieste dei consumatori con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel suo genere, parliamo infatti di una serie di sconti attivi sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Tutti coloro che opteranno per acquistare il prodotto stando comodamente seduti sul divano di casa propria, infatti, devono tenere bene a mente che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, in caso contrario si può sempre richiedere la consegna in un negozio (gratuita indipendentemente dalla cifra spesa).

Volantino MediaWorld: le offerte più pazze delle ultime settimane

Essendo un volantino il più vario possibile, al suo interno troviamo offerte per ogni gusto ed in grado di soddisfare la maggior parte di noi, osservando da vicino esclusivamente il mondo degli smartphone non possiamo non notare la presenza dell’ottimo Samsung Galaxy S10 a soli 703 euro circa nella versione no brand. Il risparmio in questo caso è garantito, effettivamente è uno dei prezzi più bassi in assoluto dal giorno del suo lancio sul mercato (almeno per quanto riguarda i negozi fisici).

In caso contrario potete pensare di darvi al mondo Apple con l’iPhone Xr, un terminale di fascia alta acquistabile con un esborso di 709 euro, prezzo davvero ottimo se considerata la qualità generale del prodotto in sé.

Naturalmente le offerte non terminano qui, scoprite le migliori sfogliando le pagine direttamente sul sito ufficiale a questo link.