Il volantino Expert continua ad inseguire le ottime campagne promozionali delle rivali del periodo raggiungendo prezzi bassissimi e sconti speciali su differenti categorie merceologiche. Peccato solamente per la disponibilità della soluzione solo in alcune aree del territorio, gli acquisti potranno essere completati solamente presso i punti vendita del socio GAER.

Alla base della campagna, come sempre più spesso sta accadendo nell’ultimo periodo, troviamo il classico Tasso Zero, una rateizzazione senza interessi utile per suddividere l’intera cifra da versare all’azienda in tantissime piccole rate con addebito automatico sul conto corrente. La richiesta dovrà essere approvata, di conseguenza ricordate che non verrà concessa a prescindere.

Volantino Expert: quali prodotti acquistare per risparmiare moltissimo

Il volantino Expert non approfondisce particolarmente la propria conoscenza del mondo degli smartphone, va segnalato infatti che i modelli in vendita sono davvero pochissimi. I maggiormente consigliati sono sostanzialmente un paio: Huawei Nova 5T e Xiaomi Mi Note 10.

Partiamo con forse la più bella sorpresa di fine 2019, un terminale in vendita a soli 399 euro, ma assolutamente in grado di nascondere al proprio interno prestazioni complessivamente superiori a tantissimi altri modelli della stessa fascia di prezzo (sia da un punto di vista grafico che di elaborazione).

Lo Xiaomi Mi Note 10 è invece “rivoluzionario”, il prezzo è ancora di 559 euro (40 euro in meno rispetto al listino), per la presenza di ben 5 sensori fotografici con la cosiddetta pentacamera da 108 megapixel.

