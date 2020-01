Il volantino Euronics racchiude al proprio interno quelli che sono i prezzi più bassi degli ultimi mesi, un insieme di grandissimi sconti tra cui gli utenti possono scegliere per cercare di spendere il meno possibile su ogni acquisto effettuato.

L’idea dell’azienda è davvero ammirevole, a partire dal fatto che viene offerta la possibilità di pagare con rate fisse mensili a partire dalla prossima Pasqua 2020 (senza interessi o limitazioni particolari), ma è necessario prestare la massima attenzione ad una limitazione in particolare. Il volantino Euronics in questione non è attivo ovunque sul territorio nazionale, gli acquisti potranno essere completati solamente nei negozi del socio Euronics Tufano entro il 16 gennaio, non altrove o sul sito ufficiale.

Per i codici sconto Amazon esclusivi, e per scoprire quali sono le migliori offerte in generale, ecco il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: i migliori prezzi del momento

Il volantino Euronics nasconde comunque tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nonostante siano dispositivi appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia italiana. In particolare annoveriamo modelli del calibro di Galaxy A30S, Samsung Galaxy A10, Huawei P Smart 2019, Motorola One Macro o simili.

L’eccezione è rappresentata da un dispositivo di casa Apple, uno smartphone che non necessita di presentazioni, ancora in vendita a 699 euro, stiamo ovviamente parlando dell’iPhone Xs.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Euronics, per conoscere le offerte ed i prezzi più generali non inclusi direttamente nel nostro articolo, non possiamo che consigliare l’apertura delle pagine che trovate inserite qui sotto. Ricordate le limitazioni discusse in apertura.