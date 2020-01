La promo Vodafone da soli 7 euro al mese può davvero rendere pazzi di gioia tutti i consumatori che si apprestano a voler richiedere la portabilità verso l’operatore telefonico in red, previa disponibilità con richiesta di provenienza da Iliad o da un operatore virtuale.

Avete capito benissimo, l’accesso alla cosiddetta Special Unlimited non sarà effettuabile a prescindere dall’azienda in cui l’utente si trova in condizione d’uscita, ma dovrà essere necessariamente collegato ad una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO. Superato lo step iniziale, l’utente dovrà comunque richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, spendere 12 euro per l’offerta e 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, per poi versare mensilmente i 7 euro previsti dal canone fisso.

Passa a Vodafone con la promozione più pazza del mese

Tutto questo per attivare una Vodafone Special Unlimited che promette l’accesso a minuti illimitati da poter utilizzare verso ogni numero di telefono in Italia, SMS senza limiti da spedire ad altrettanti utenti, nonché 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione.

E’ bene ricordare comunque che l’attivazione è possibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio e non sul sito ufficiale, non è previsto un vincolo contrattuale di durata, in altre parole si potrà richiedere in un secondo momento la portabilità senza alcun problema. Infine, la navigazione è possibile sotto rete telefonica 4.5G di Vodafone senza particolari limitazioni, ricordiamo infatti che si potranno al massimo raggiungere i 600Mbps in download (ma chi li ha davvero mai raggiunti?). Il pagamento del canone è previsto tramite addebito diretto sul credito residuo.