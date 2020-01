La stagione natalizia è quasi conclusa, ma le occasioni per i clienti TIM davvero non hanno fine. Nel corso di queste settimane vi abbiamo mostrato le numerose offerte pensate dal gestore italiano per premiare la fedeltà di tutti i clienti ed anche per attirare un nuovo bacino di pubblico. Tra ricaricabili a basso prezzo e bonus legati ai consumi, il team commerciale di TIM non si è posto limiti.

TIM, confermata anche dopo Natale l’offerta per TIMpay con 60 Giga gratis

Alcune delle offerte pensate per il Natale saranno confermate anche dopo la stagione delle festività. Ad esempio, tutto lascia presagire che la promozione legata all’attivazione della tessera TIMpay sarà ancora disponibile dopo il 6 Gennaio.

Attraverso la piattaforma TIMparty tutti gli utenti possono sottoscrivere la carta di credito ricaricabile che TIM ha sviluppato in associazione con Banca Sella ed Hype. L’attivazione di questa carta dà accesso a due bonus legati al proprio piano ricaricabile. Tutti gli abbonati TIM che, proprio attraverso TIMparty, scelgono la TIMpay avranno diritto a 5 euro di credito extra più 60 Giga per la navigazione internet.

Per ricevere questi regali è necessario in primis accedere con le proprie credenziali sul sito di TIMparty. A questo punto sarà necessario seguire la procedura guidata per la richiesta della carta di credito ricaricabile. Una volta effettuati tutti i passaggi, gli utenti avranno a loro disposizione i bonus di cui sopra.

I 5 euro extra potranno essere utilizzati liberamente per le operazioni con credito residuo, mentre i 60 Giga avranno validità di un anno solare dal momento dell’attivazione.