Stranger Things – stagione 4 sta per arrivare sulla nota piattaforma di video in streaming on-demand Netflix. Come sappiamo, è stata anticipata da un’inquietante teaser trailer che ha lasciato i fan in trepidante attesa. I toni del telefilm, decisamente “dark“, richiamano molto le atmosfere presenti nei telefilm e nei contenuti audiovideo degli anni ’80: dalla fotografia, alla colonna sonora, all’ambientazione.

Avete già visto le prime stagioni di Stranger Things?

La serie TV è ambientata – come dicevamo sopra – negli anni ’80, nella città (inventata) di Hawkins. Chi ha visto la serie, lo sa. Hawkins non è la sola location attraverso la quale si snodano le vicende del simpatico gruppo di bambini, ma vi è anche il famoso mondo del “Sottosopra”. A seguito di una misteriosa sparizione di uno dei membri del gruppo, e dopo l’arrivo di una strana bambina rasata con poteri magici, inizia il racconto in questi fantastici scenari che omaggiano la cultura degli anni ’80.

Ogni vicenda accaduta nel mondo reale ha una connessione con il mondo dell’UpsideDown, ovvero del Sottosopra. Secondo la serie, è una dimensione oscura parallela a quella che siamo abituati a conoscere, dove strane e demoniache creature vivono in attesa di conquistare il pianeta conosciuto.

Quarta stagione di Stranger Things: cosa sappiamo?

Dalla prima stagione ne è passato di tempo: essa andò in onda nel 2016 e a seguire, ogni anno è arrivata la nuova. Adesso si attende con ansia la quarta, prevista per quest’anno.

Per la prima volta, la location si sposterà dalla cittadina di Hawkins per seguire le gesta di uno dei protagonisti, Undici. Dopo aver ucciso (apparentemente?) il demogorgone, il bambino e il gruppo si godono un momento di pace, anche e bisognerà fare i conti con il recente cambiamento di Billy, diventato malvagio per salvare il protagonista sopracitato.

Si prospettano avvincenti battaglie e divergenze interne nel futuro della stagione; quel che conosciamo da David Harbour è che i toni diventeranno ancora più cupi, con protagonisti gli ex-bambini (ormai adolescenti) nell’eterna lotta contro il male e i mostri del Sottosopra. Restate connessi per conoscere tutte le ultime novità sulla serie cult degli ultimi anni.