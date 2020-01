A breve arriverà la nuova stagione della fortunata serie in onda su Netflix, Lucifer. Siamo arrivati alla quinta ondata di episodi con protagonista il giovane attore Tom Ellis che interpreta un machiavellico “Diavolo” con le sue spoglie umane.

Al momento si ipotizza che questa in arrivo sia l’ultima stagione di cui potranno godere gli spettatori, che hanno amato sempre più l’eclettico personaggio in chiave 2.0. La chiave del successo dello show è sicuramente stato il cast stellare e l’interpretazione magistrale del giovane Ellis, la quale ha dato quel tocco di sana “follia” che gli spettatori sono soliti ricercare nei contenuti multimediali.

Il fascino dell’esoterismo, della perversione e della dannazione eterna inserita in un contesto quotidiano, dove il Diavolo, stanco del Regno degli Inferi, decide quindi di far un salto sulla Terra per compiere nuove azioni, godendo di diversi atti lussuriosi e maligni.

Nonostante il toni apparentemente “dark” ed oscuro, la serie è stata in grado di mandare gli utenti in visibilio e le quattro stagioni precedenti, disponibili sulla nota piattaforma di streaming video, sono fra le più viste in assoluto in diversi Paesi.

La nuova stagione invece, arriverà, sempre su Netflix, nel corso dell’estate corrente; ottima da gustare da soli o in compagnia sotto l’ombrellone al mare durante le vacanze estive.

Avvisiamo i lettori che d’ora in poi vi saranno diversi spoiler, quindi se non siete interessati a conoscerli, vi consigliamo di interrompere la lettura.

Lucifer 5 arriverà mai nell’Arrowverse della The CW?

Ciò che ha destabilizzato il pubblico però è stato proprio il cameo di Lucifer Morningstar nell’epico crossover in onda sulla CW proprio in queste settimane, “Crisi sulle Terre Infinte”.

Nella terza puntata vediamo infatti il personaggio di John Constatine, esperto dell’occulto e di magia bianca, chiedere un aiuto al Diavolo stesso per recuperare l’anima dell’appena defunto Oliver Queen, alias Green Arrow.

Gli utenti hanno subito ipotizzato che si trattasse di un esperimento per capire come introdurre il personaggio di Lucifer nel grande mondo dell’Arrowverse, che al momento consta di grandi titoli come: The Flash, Arrow, BatWoman, Supergirl, Legends of Tomorrow ed anche Black Lightning (nonostante questo sia distribuito periodicamente su Netflix e non sulla TV pubblica americana). Restate connessi con noi per saperne di più a riguardo.