Finalmente l’attesa è finita per i fan de “Le Terrificanti Avventure di Sabrina“, poiché la terza stagione arriverà molto presto su Netflix: si parte dal 24 gennaio 2020 con dieci episodi inediti. Per l’occasione la popolare piattaforma ha divulgato un teaser trailer in cui annuncia la data d’uscita della serie basata sui fumetti editi da Archie Comics.

E già si parla di un quarto ciclo di episodi che si stanno girando mentre ci leggete in questo articolo.

Sabrina 3: appuntamento all’inferno con le nuove puntate su Netflix

Secondo la trama ufficiale diffusa dalla produzione, nella terza stagione Sabrina dovrà orchestrare un piano per salvare il suo fidanzato Nicholas Scratch. D’altronde la giovane strega non può vivere con il rimorso di non poterlo più rivedere, sapendo che Nick si è sacrificato per lei e sta bruciando all’inferno sotto l’occhio vigile di Madam Satan.

Con l’aiuto dei suoi amici mortali auto soprannominati “The Fright Club”, Sabrina s’imbarcherà in una missione per liberare Nick dalla dannazione eterna e riportarlo tra le sue braccia. Tuttavia, il Signore Oscuro ha approntanto un piano per contrattaccare tramite il misterioso e fascinoso bel Principe dell’Inferno Calibano. Nel frattempo, a Greendale una tribù di pagani infesta le strade intenzionati a resuscitare un antico male.

Nel cast della terza stagione sono state confermate, oltre a Kiernan Shipka nei panni della protagonista Sabrina Spellman, le zie Miranda Otto che interpreta Zelda Spellman e Lucy Davis nel ruolo di Hilda Spellman. Mentre guarderete la terza stagione su Netflix, la produzione sarà già sul set per iniziare a girare la quarta.