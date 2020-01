Iliad rappresenta oramai uno dei gestori di telefonia mobile più popolari nel nostro paese. Entrato in punta di piedi, la compagnia transalpina è riuscita mese dopo mese ad acquisire sempre più pubblico. I numeri del 2019 hanno davvero dello straordinario. A fine anno i clienti certificati sono stati oltre 4,5 milioni. Un vero e proprio boom che lascia presagire un rapido arrivo a quota cinque milioni.

Iliad, oltre a “Giga 50” c’è di più: ecco due offerte segrete per i clienti

La stragrande maggioranza del pubblico che si avvicina ad Iliad lo fa per la vantaggiosissima promozione Giga 50. Questa ricaricabile, ancora oggi dopo oltre un anno, rappresenta forse l’offerta migliore in Italia. Al costo standard di 7,99 euro gli utenti ricevono chiamate ed SMS illimitati più 50 Giga per navigare in internet. Oltre alle soglie di consumo, poi, vi sono anche una serie di servizi extra, tutti a costo zero.

A differenza di quanto si è soliti immaginare, Iliad non offre al suo pubblico soltanto la promozione Giga 50. Attraverso il sito internet, infatti, è possibile accedere ad ulteriori due ricaricabili.

Una delle offerte ad oggi meno conosciute di Iliad è paradossalmente la Giga 40. La seconda ricaricabile, in ordine di tempo, della compagnia francese è ancora disponibile attraverso il sito internet ufficiale. Gli utenti avranno come sempre minuti e SMS senza limiti più 40 Giga internet al prezzo di 6,99 euro.

La compagnia francese, inoltre, privilegia anche tutti gli utenti che sono poco interessati alle soglie per la navigazione in rete. Grazie alla promo Solo Voce, gli abbonati riceveranno minuti no limits a soli 4,99 euro al mese.