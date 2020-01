Esselunga riesce a catturare nuovamente l’attenzione dei consumatori con il lancio di una offerta tech molto interessante, anche se comunque non attiva su un dispositivo di fascia particolarmente elevata, in particolare uno smartphone Huawei quasi low cost.

Il concetto alla base della campagna promozionale corrente non si discosta dai soliti volantini che vi raccontiamo nei nostri articoli, l’unica differenza riguarda la presenza di un unico modello, non di più tipologie di prodotti tra cui scegliere. L’offerta tech è attiva fino al 15 gennaio in tutti i punti vendita in Italia, l’acquisto non potrà essere completato sul sito ufficiale.

Volantino Esselunga: l’offerta tech è davvero impressionante

Il volantino Esselunga non fa rimpiangere i tantissimi SottoCosto che abbiamo visto nel corso del tempo, pur avvicinandosi in esclusiva allo Huawei P Smart, un dispositivo che non presenta caratteristiche o peculiarità tali da farci gridare al “miracolo”.

La scheda tecnica descrive a tutti gli effetti un terminali di media qualità, parliamo di un display IPS LCD FullHD da 5.65 pollici, affiancato da 32GB di memoria interna, da 3GB di RAM e da un processore octa-core da 2.36Ghz. Il comparto fotografico è rappresentato da un doppio sensore posteriore da 13 + 2 megapixel, nonché da un anteriore da 8 megapixel; tutto si conclude con il chip NFC ed ovviamente la batteria da 3’000mAh.

Il prezzo è in linea con la qualità offerta, parliamo infatti di 129 euro per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.