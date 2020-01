“Gentile Cliente utilizzatore di servizi Enel,

abbiamo notato una fattura non pagata sull’ultima fattura № 02003445489738901-Scadenza-25/12/2019 di 49,67 € la società ENEL informa che il servizio energia sarà sospeso dal 31/12/2019.

Per risolvere questo problema inviamo una seconda volta la fattura da saldare

Cordiali saluti,

Enel Energia”

Come potete osservare, il messaggio fa riferimento ad una bolletta non saldata oppure – nei casi limite – anche ad un accredito (ovviamente fasullo) relativo ad rimborso di una bolletta pagata in precedenza.

Dai toni “generalisti”, dall’oggetto della mail sempre molto “allarmistico” potrete capire che si tratta palesemente di una frode in piena regola. La cosa da non fare assolutamente è di cliccare sul finto documento, in quanto esso potrebbe contenere il virus che andrà poi a infettare il computer, entrando in possesso dei dati personali e bancari della vittima designata.

I nostri consigli per evitare le frodi via phishing (o smishing, è identico) sono sempre i medesimi: