Occhi al cielo: I Quadrantidi, noti anche come la prima grande pioggia di meteoriti dell’anno, offriranno splendide viste questo fine settimana. Uno spettacolo davvero da non perdere.

Lo spettacolo stellato, che sarà attivo fino al 10 gennaio, raggiungerà il picco sabato 4 gennaio alle 3:20 ET, secondo l’American Meteor Society (AMS) .

Quadrantidi: dove è possibile vederli in Italia e nel mondo

La posizione astrale delle Quadrantidi nel nostro paese non risulta ottimale. Per le persone realmente interessate alla vista, possono armarsi di telescopio e ammirare la pioggia. Ciò sarà più facile da guardare nell’Italia centro-settentrionale, non prima di mezzanotte. Al Sud sarà più complicato vedere tale pioggia, in particolare da Napoli in giù.

Nella grande notte, la luna sarà piena del 58% e gli skywatcher possono aspettarsi di vedere una media di 25 meteore all’ora. Queste meteore non hanno treni elaborati, tuttavia a volte creano brillanti palle di fuoco nel cielo.

L’AMS osserva che i quadrantidi non sono sempre facili da individuare, a causa della breve durata della massima attività (sei ore) e del tempo non eccezionale a gennaio. Nonostante queste condizioni, gli skywatcher possono osservare la pioggia di meteoriti da un’area non interessata dalle luci della città. Gli skywatcher nell’emisfero sud non saranno in grado di vedere lo spettacolo illuminato a causa dell’alta declinazione settentrionale (latitudine celeste).

I quadrantidi provengono da una “cometa rock” invece di una cometa ghiacciata, che non è la norma per la maggior parte delle docce meteoriche, ha osservato la CNN . L’asteroide di origine, che si chiama EH1 del 2003, impiega 5,52 anni per completare un viaggio intorno al sole.