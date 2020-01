Comet sorprende tutti con il lancio di un volantino davvero invitante ed alla portata di ogni consumatore sul territorio italiano, fino al 15 gennaio sia online che in negozio sarà possibile approfittare di prezzi bassi e di sconti decisamente invitanti.

Alla base della campagna promozionale troviamo come al solito il Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi, in modo da riuscire a suddividere la spesa effettiva in tantissime piccole rate da versare con cadenza mensile. Per ottenerlo sarà necessario consegnare le buste paga dei mesi precedenti, nonché superare la valutazione d’affidabilità creditizia.

Non scordatevi nemmeno dei nostri codici sconto Amazon, vi aiuteranno a risparmiare sui singoli acquisti, sono distribuiti direttamente sul canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: i prezzi sono in caduta libera

I prezzi del volantino Comet sono in caduta libera, anche se l’attenzione dell’azienda è stata principalmente rivolta verso la fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile. I modelli in vendita non superano i 269 euro, in particolari si potranno acquistare Oppo Reno 2Z, Galaxy A10, Galaxy A20e, Galaxy A30S, Motorola E6 Play o Oppo Reno A9 2020.

Naturalmente è presente anche una soluzione per coloro che invece vogliono il massimo dal proprio dispositivo, si possono mettere le “mani” su un bellissimo iPhone Xs a 679 euro, buon prezzo per un terminale dalle caratteristiche tecniche e dalle prestazioni decisamente elevate.

Le offerte del volantino Comet non terminano qui, per scoprire cosa vi riserverà il futuro potete aprire le pagine che trovate elencate nel dettaglio poco sotto, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili sul sito ufficiale.