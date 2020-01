Android: 5 app gratuite solo oggi sul Play Store in occasione del 2020

Android ha cominciato il 2020 con tantissime aspettative positive. Il 2019 si è chiuso tra alti e bassi, nonostante sia arrivata la nuova versione del sistema operativo. Le limitazioni imposte dal governo Trump hanno infatti messo in cattiva luce proprio il robottino verde, che risulta tra l’altro conterraneo di quello che all’apparenza sembrerebbe un presidente avvolto dal dispotismo.

I dispositivi di casa Huawei, d’ora in avanti saranno penalizzati proprio per tale azione da parte del presidente degli Stati Uniti. Nonostante tutto però le solite abitudini di Android continuano ad arrivare per gli utenti, i quali possono far fronte a tante limitazioni grazie alla versatilità del sistema operativo. Inoltre tutti possono continuare a contare sul Play Store, uno dei market più sofisticati a livello mondiale soprattutto se si parla di contenuti come app e giochi. Attualmente non ci sono rivali per Android sotto questo aspetto, e la dimostrazione è anche la solita iniziativa che continua ad arrivare anche per quest’anno. Ci riferiamo al rilascio di tanti contenuti a pagamento offerti gratis, i quali anche oggi hanno fatto la loro uscita.

Android, solo per oggi ci sono 5 applicazioni e giochi a pagamento che potete scaricare gratis

Il mondo Android anche oggi può fregiarsi della sua solita iniziativa: ecco infatti 5 applicazioni e giochi a pagamento che potete avere gratis sul vostro smartphone. Ecco la nostra lista con tutti i titoli e i link che vi ricondurranno al Play Store: