Un altro Millennium Bug ci sarà nel 2038: ritorna la psicosi

Se in voi nati negli anni Ottanta è ancora vivo il ricordo del Millennium Bug del 1999, ricorderete anche che alla fine non successe praticamente nulla: il mondo non è finito, non ci sono state scene apocalittiche e i sistemi informatici furono prontamente aggiornati. Tuttavia oggi emerge dal remoto futuro una nuova minaccia al nostro establishment, e parliamo del terribile monito rappresentato dall’anno 2038.

Il 19 gennaio 2038 alle ore 03:14:07 nel mondo tantissimi sistemi informatici andranno in tilt, e con questi gli strumenti di navigazione satellitare, sistemi di comunicazione planetaria e tutto il mondo connesso a una rete internet.