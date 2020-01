Il colosso cinese Xiaomi sta per lanciare il nuovo dispositivo Mi Watch Color, smartwatch molto intelligenze, proposto sicuramente ad un prezzo molto conveniente, come tutti i dispositivi dell’azienda.

Nonostante siamo tutti abituati ad altri smartwatch dell’azienda, come il recente Mi Band 4, sono trapelati altri indizi nelle ultime ore che riguardano il nuovo dispositivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Watch Color: ecco le ultime indiscrezioni

Secondo quanto emerso dalla pagina di preordine pubblicata direttamente dall’azienda su Youpin, possiamo intuire che il nuovo smartwatch del colosso cinese sarà personalizzabile tramite due colorazioni per il quadrante, almeno 100 watchface e ben sette cinturini diversi. Di quest’ultimi sappiamo anche che sei saranno in silicone e uno in pelle.

Oltre alla presunta scheda tecnica, sono trapelati anche degli altri dettagli sulle sue funzionalità. Ricordando velocemente la scheda tecnica, il dispositivo monterà uno schermo da 1.39 pollici in risoluzione 454×454 pixel, la tecnologia al momento non è ancora stata comunicata ma noi presumiamo possa trattarsi di uno schermo OLED. Sappiamo che sarà anche dotato di un sensore per il rilevamento dei battiti cardiaci, accelerometro, barometro e sarà anche a prova di immersione.

Tornando alle ultime indiscrezioni, il dispositivo sarà in grado di tracciare oltre 10 diverse attività fisiche o comunque sportive, anche quelle acquatiche. Offrirà anche la misura del VO2Max, traccerà il sonno e potrebbe anche essere dotato di un microfono per l’interazione con l’assistente vocale. Secondo Gizmochina dovrebbe arrivare ad un prezzo di circa 120/130 euro in base alla versione scelta. Sicuramente oggi 3 gennaio 2020 scopriremo qualcosa in più, dato che è prevista la presentazione ufficiale in Cina.