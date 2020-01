Negli scorsi giorni ci sono state delle segnalazioni particolari che riguardavano un prodotto di Xiaomi, la telecamera di sicurezza IP Mijia 1080p. Come un utente ha riportato su Reddit, la telecamera montata all’interno del suo appartamento stava mostrando delle immagini strane. Apparentemente quest’ultime erano quelle di un’altra telecamera di proprietà di un altro condomino. Un inconveniente non da poco tanto che Google ha preso immediatamente posizione. Ha rimosso l’integrazione su diversi suoi prodotto come Google Home e Nest.

Si tratta di una mossa dovuta a fin dei conti. Si tratta di un enorme potenziale problema di sicurezza , per quanto contenuto. Le immagini condivise dall’utente in questione hanno chiarito un aspetto importante. Non erano le registrazioni live che venivano intercettate da altre telecamere, ma piuttosto delle immagine fisse che comparivano ogni tanto.

Xiaomi e la posizione di Google

Google ci ha tenuto a far sapere, tramite uno dei tanti canali a disposizione, che si sono immediatamente messi in contatto proprio con Xiaomi per risolvere il problema. Quando tutto sarà risolto non ci metteranno dietro a ristabilire le varie integrazioni non più presenti. Allo stato attuale delle cose, i prodotti della compagnia cinese pensati per la casa intelligente non rispondono più ai comandi impartiti tramite Google Assistant. Un inconveniente fastidioso, ma necessario.

Come entrambe le società sottolineano, non è chiaro quando tempo potrebbe servire per mettere a posto la situazione. Da un lato però, meglio creare un disagio adesso che permettere a qualche falla di creare ingenti danni alla privacy delle persone. Un immagine può creare seri problemi, anche innocente se viene estrapolata da un contesto più ampio.