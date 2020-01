Dopo un anno trascorso quasi in sordina, per questo 2020 gli utenti si attendono importanti novità di WhatsApp. Le indiscrezioni circa cambiamenti radicali per la piattaforma di messaggistica istantanea si alternano oramai già da mesi. Nelle scorse settimane, ad esempio, ha fatto molto scalpore questa notizia del “New York Times” relativa ad una vicinanza sempre più marcata tra WhatsApp, Facebook ed Instagram.

WhatsApp, presto potrebbero arrivare le chat con gli amici di Facebook

Chi è stato assiduo lettore, si ricorderà come questo tema sia stato ripreso con continuità anche su queste pagine. I rumors sulla vicinanza stretta tra WhatsApp e Facebook sono oramai continui, tanto che oramai molte persone parlano di una fusione tra le due piazze virtuali.

Stando alle parole riportate dal New York Times un cambiamento per la chat anche nel 2020 ci sarà, ma non sarà così radicale. Le idee degli sviluppatori, infatti, sono diverse. Il progetto a breve termine sarebbe quello di aprire le conversazione di WhatsApp non soltanto ai contatti della rubrica, ma anche ai cosiddetti amici di Facebook.

Ovviamente, in questi casi, la prudenza deve essere massima, anche perché lo stesso team che si occupa dell’evoluzione della chat non ha né ufficializzato né smentito tali voci.

I rumors, però, di certo non sono piaciuti agli utenti. Anche se una fascia di pubblico non disdegnerebbe un eventuale punto di contatto tra WhatsApp e Facebook, una nutrita fetta di appassionati è del tutto contraria a questa novità tanto da minacciare un abbandono di massa della piattaforma.