I viaggi nello spazio sono pieni di incognite, come come trattare un coagulo di sangue nello spazio.

Quando un astronauta della NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha scoperto una trombosi venosa profonda (TVP) nel collo, l’agenzia ha chiesto aiuto a Stephan Moll.

Esperto di coaguli di sangue presso la School of Medicine dell’UNC e appassionato di lunga data della NASA, la prima reazione di Moll è stata quella di chiedere se poteva visitare la ISS per esaminare il paziente stesso.

“La NASA mi ha detto che non potevano portarmi nello spazio abbastanza velocemente“, ha detto, una sfumatura di tristezza nella sua dichiarazione . “Quindi ho proceduto al processo di valutazione e trattamento da qui a Chapel Hill“.

L’astronauta non identificato in una missione non identificata (mantenuta anonima per motivi di privacy) aveva due mesi in un incarico di sei mesi quando emerse il coagulo.

La TVP asintomatica non mostrava segnali di avvertimento; è stato individuato solo dopo che il razzo aveva preso gli ultrasuoni del collo per la ricerca su come il fluido corporeo viene ridistribuito a gravità zero.

Prima di tutto una ISS, non esisteva un metodo di trattamento stabilito per un coagulo di sangue a gravità zero.

Membro del Centro di ricerca sul sangue dell’UNC, è stato invitato per la sua “vasta” esperienza di conoscenza e trattamento dei trombi sulla Terra.

NASA: come Moll è riuscito a compiere questa importante impresa

Il normale protocollo per il trattamento di un paziente con TVP prevede un regime di fluidificanti del sangue di tre mesi per prevenire la crescita del coagulo, ma che può anche causare sanguinamento interno.

“In entrambi i casi, potrebbe essere necessaria l’assistenza medica di emergenza“, ha detto Moll. “Sapendo che non ci sono pronto soccorso nello spazio, abbiamo dovuto valutare attentamente le nostre opzioni“.

I medici hanno optato per fluidificanti del sangue, di cui l’ISS mantiene solo una scorta limitata. L’astronauta ha iniziato un ciclo di trattamento con un farmaco iniettabile in attesa di una nuova spedizione di pillole al laboratorio galleggiante.

Durante la terapia cosmica (che è durata più di 90 giorni), l’astronauta ha eseguito gli ultrasuoni sul proprio collo, con la guida di un team di radiologia sulla Terra. Moll ha anche parlato con il viaggiatore spaziale via e-mail e telefono.

“È stato incredibile ricevere una chiamata da un astronauta nello spazio. Volevano solo parlarmi come se fossero uno dei miei altri pazienti“, ha spiegato. “E sorprendentemente la connessione di chiamata era migliore di quando chiamo la mia famiglia in Germania“.

Quattro giorni prima di tornare a casa sulla Terra, l’astronauta ha terminato il suo programma di pillola per volere del team medico della NASA, preoccupato per le esigenze fisiche e i potenziali pericoli del rientro.

Il cosmonauta è atterrato in sicurezza sulla Terra e il coagulo di sangue non ha richiesto ulteriori trattamenti, secondo un articolo scritto da Moll e pubblicato sul New England Journal of Medicine .

Se non fosse per quello studio sui fluidi corporei, tuttavia, non si può dire cosa sarebbe potuto succedere. Ecco perché Moll continua a lavorare con la NASA per imparare come si comportano i coaguli di sangue nello spazio.

“È qualcosa che è più comune nello spazio?” Implora Moll. “Come minimizzare il rischio di TVP? Dovrebbero esserci più farmaci perché conservati nella ISS? È necessario rispondere a tutte queste domande, in particolare con il piano secondo cui gli astronauti intraprenderanno missioni più lunghe sulla Luna e su Marte“.