Sky nel corso della parte finale dello scorso anno si è impegnata per contrastare in ogni modo possibile lo streaming illegale. I numeri dicono che la tecnologia dell’IPTV nelle ultime settimane è in crisi. Non a caso, anche grazie all’intervento della autorità competenti, migliaia di pezzotti sono ora fuori uso ed in più gli utenti sono anche puniti con multe davvero rilevanti.

Sky, ecco le due offerte low cost per i pacchetti Sport e Calcio

Sky vuole approfittare di questa fase storica, in cui l’IPTV illegale sembra essere finalmente nell’angolo. Il team commerciale della tv satellitare, anche approfittando della stagione natalizia, vuol offrire un’alternativa a coloro che sono rimasti sprovvisti del cosiddetto pezzotto.

Attraverso il sito ufficiale chi non ha ancora un regolare abbonamento può attivare due iniziative con Calcio e Sport a prezzi mai così bassi.

La prima offerta propone tutti gli eventi del pacchetto Calcio al prezzo mensile di 29,90 euro per un anno. La seconda offerta, invece, oltre al ticket Calcio propone anche ticket Sport per un costo di rinnovo mensile che si attesta sui 44,90 euro. Come ovvio, sia nell’una che nell’altra promozione sono inclusi i canali del pacchetto Intrattenimento ed inoltre è incluso nel prezzo anche il decoder di ultima generazione SkyQ.

I nuovi abbonati di Sky, qualora lo desiderino, in associazione al loro piano possono anche aggiungere il ticket DAZN. Con una spesa extra di 7,99 euro al mese ci si garantisce la visione del nuovo canale DAZN1.