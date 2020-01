L’anno scorso, Samsung ha annunciato il Galaxy Book Ion e il Galaxy Book Flex, un paio di nuovi laptop progettati per sostituire i suoi modelli Notebook 9 Pen e Notebook 9. Ora, poco prima dell’evento CES 2020, l’azienda sta svelando un altro nuovo laptop che si andrà a posizionare nella fascia di mercato più economica. Il Galaxy Book Flex Alpha è stato progettato per portare alcuni delle caratteristiche top di gamma dei nuovi laptop Galaxy Book a un prezzo più economico.

Come il più costoso Galaxy Book Flex, la versione Alpha presenta un design in alluminio 2 in 1 con display QLED 1080p da 13,3 pollici rotante. Ha anche un design più moderno che presenta angoli più nitidi e cornici più piccole rispetto al dispositivo precedente dell’azienda.

Samsung Galaxy Book Flex Alpha, ecco come sarà equipaggiato il laptop

In cambio di un prezzo di mercato più economico, il Galaxy Book Flex Alpha perde alcune funzionalità, come il pad di ricarica wireless Qi integrato nel trackpad e una S Pen inclusa che si inserisce nel laptop. Samsung offrirà invece una nuova penna per il laptop Alpha, ma sarà venduta separatamente.

Sul lato hardware, il Galaxy Book Flex Alpha sarà alimentato dai processori Intel di 10a generazione Core – la società non ha ancora riferito quale- , 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione SSD. Samsung promette anche che il laptop Alpha offrirà 17,5 ore di autonomia con una singola carica, con il supporto alla tecnologia USB-C per la ricarica rapida.

Sebbene Samsung non abbia effettivamente riferito ancora i prezzi o l’eventuale data di uscita dei laptop premium Galaxy Book Ion e Galaxy Book Flex (entrambi previsti per il lancio all’inizio del 2020), la società afferma che si aspetta che Galaxy Book Flex Alpha si inserisca ‘sotto’ questi due prodotti. Il prezzo potrebbe partire da $ 829,99 quando sarà rilasciato ufficialmente nella prima metà del 2020.