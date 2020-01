Iliad è sicuramente il rivale più temibile e agguerrito di tutto il panorama della telefonia mobile, per questo motivo è stata ideata una passa a Vodafone perfettamente in grado di competere con le offerte della rivale, pur comunque limitandola ad una ristrettissima cerchia di consumatori.

Coloro a cui è stata a tutti gli effetti rivolta sono proprio gli utenti che si ritrovano ad avere tra le mani una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, se richiederanno la portabilità del proprio numero potranno effettivamente raggiungere la passa a Vodafone più desiderata del momento. Il suo nome è Special Unlimited, richiede un esborso di soli 7 euro al mese, per accedere a minuti illimitati da utilizzare verso tutti, a SMS senza limiti da inviare ad ogni numero di telefono, nonché a 50 giga di internet alla velocità più alta attualmente possibile.

Passa a Vodafone: la promozione impazza per la qualità generale

L’accesso limitato ne fa accrescere il desiderio e l’appeal, i fortunati consumatori che la potranno richiedere dovranno recarsi in un negozio (non possibile sul sito ufficiale), per pagare 12 euro per la promozione in sé, con l’aggiunta di 10 euro per la SIM ricaricabile.

Al netto di quanto scritto è bene ricordare che è assente un qualsiasi tipo di vincolo contrattuale di durata, il consumatore potrà richiedere la portabilità quando vorrà senza temere di dover pagare alcun tipo di penali. Inoltre, la navigazione non presenta limitazioni particolari nella massima velocità raggiungibile, se non nei 600Mbps in download previsti come limite dallo standard di comunicazione.