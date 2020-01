OnePlus Concept One sarà il nuovo smartphone rivoluzionario del gruppo asiatico. Il dispositivo incuriosisce gli amanti e non del marchio, alzando ancora una volta l’asticella per l’azienda. Lo smartphone sarà il primo della serie ed è stato mostrato per la prima volta in assoluto alcune ore fa in un video ufficiale.

La fotocamera invisibile di OnePlus Concept One

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn — OnePlus (@oneplus) January 3, 2020

Il punto forte del device sarà sicuramente la tanto esaltata “fotocamera invisibile”. L’effetto sarà possibile grazie ad un vetro elettrocromico che va a coprire la parte posteriore del device. Una tecnologia, già ampiamente diffusa nel campo della domotica e dell’illuminazione casalinga, capace di oscurare completamente la vista della fotocamera dall’esterno!

La nuova “feature” sarà possibile grazie alla collaborazione con la casa automobilistica di auto sportive McLaren. Il nuovo smartphone, inoltre, riprenderà a grandi linee le sembianze del predecessore “OnePlus 7 Pro McLaren Edition”. Doppia lente posteriore (48 + 16 MP wide).

Non ci sono altre specifiche con riguardo alle caratteristiche tecniche, tuttavia, ci possiamo attendere qualcosa qualcosa di simile a quanto elencato:

Display Fluid AMOLED da 6.67 pollici 2K con Corning Gorilla Glass di 5 generazione e 90Hz;

2K con Corning Gorilla Glass di 5 generazione e 90Hz; Android 10;

Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm);

(7 nm); 12/256 GB RAM/ROM;

RAM/ROM; Video 4K a 30/60 fps;

Cam anteriore migliorata;

USB Type C;

Bluetooth v5.0;

Sensore ottico di impronte digitali sotto al display;

Batteria non rimovibile maggiore di 4.000 mAh.

Il prezzo, infine, dovrebbe essere il linea con i predecessori, ossia di circa 800/850 euro. Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo 7 gennaio 2020 per scoprire l’enneisimo “gioiellino” dell’azienda guidata dal CEO, Pete Lau. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su ogni minima novità e per la nostra “prova sul campo”.