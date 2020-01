L’operatore virtuale NoiTel Mobile qualche mese fa aveva fissato al 31 dicembre 2019 la data massima entro il quale sostituire la propria SIM, dopo il passaggio dalla rete TIM in 3G alla rete Vodafone 4G.

Negli ultimi giorni però, l’operatore sta informando alcuni dei propri clienti, che ancora non hanno effettuato il passaggio, che è ancora possibile recuperarlo. Scopriamo insieme cosa fare.

NoiTel: è ancora possibile recuperare la propria SIM

La mancata sostituzione della SIM per tutti i clienti NoiTel comporta attualmente la perdita del numero, ma fortunatamente per gli utenti più sbadati, è ancora possibile recuperarlo seguendo le istruzioni inviate dall’operatore. Sul sito ufficiale di quest’ultimo è infatti presente un banner con il seguente messaggio: “Il tuo vecchio numero Noitel è stato disattivato e vuoi recuperarlo? Puoi ancora passare al 4G entro un tempo limitato. Chiama lo 0289919549 oppure clicca qui“.

Cliccando sul link indicato nel messaggio il cliente ha la possibilità di scoprire come poter recuperare il proprio numero “entro un tempo limitato”, ancora non specificato dall’operatore. Il cliente per recuperare il proprio numero deve necessariamente acquistare una nuova SIM 4G al costo di 15 euro. Per farlo bisogna registrarsi nella nuova MyArea del sito ufficiale, oppure anche procedendo all’acquisto e all’attivazione di una SIM 4G in un qualsiasi punto vendita dell’operatore.

Tutti i clienti possono comunque richiedere assistenza telefonica ad un operatore al numero indicato nel messaggio. In seguito all’attivazione della nuova SIM 4G, il cliente potrà recuperare il suo numero e continuare ad utilizzare il proprio credito residuo, senza alcun cambiamento. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale di NoiTel Mobile.