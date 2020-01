La piattaforma di contenuti in streaming Netflix durante l’anno appena iniziato, presenterà una nuova serie TV attraverso la quale racconterà le vicende della rivoluzione francese.

La rivoluzione francese è stato un momento storico che ha cambiato il corso degli eventi per molti secoli. Si ricorda soprattutto la presa della Bastiglia il 14 luglio 1789. Scopriamo qualcosa in più sulla nuova serie TV.

Netflix: in arrivo una serie TV sulla rivoluzione francese

L’evento della rivoluzione francese ha avuto un impatto davvero incredibile anche sulla storia successiva. Questo evento è stata ispirazione per decine e decine di opere, dalla pittura, alla letteratura e ora anche il cinema. Non possiamo infatti dimenticare Danton con l’attore di fama mondiale Gerard Depardieu o la pellicola del 2006 di Sofia Coppola, Maria Antonietta.

L’ispirazione è a questo punto arrivata anche al colosso dello streaming, che ha deciso di produrre una serie TV ispirata all’evento. All’interno della sinossi ufficiale possiamo leggere come Netflix voglia raccontare la storia della rivoluzione francese reinterpretando i fatti, portando la serie TV più verso il genere horror. Ecco la sinossi: “1787, Francia. Mentre indaga su una serie di misteriosi omicidi, Joseph Guillotin – il futuro inventore della famosa ‘ghigliottina’ – scopre un virus sconosciuto: il Sangue Blu. La malattia si diffonde rapidamente tra l’aristocrazia francese, spingendoli a uccidere gente comune e presto condurrà a una ribellione… E se la rivoluzione francese non fosse avvenuta nel modo in cui ci è stato raccontato?“.

La serie TV in questione sbarcherà sulla piattaforma di streaming durante questo 2020 e sarà composta da 8 episodi da circa 50 minuti ciascuno. A questo punto non ci resta che attendere la comunicazione per la data ufficiale mentre ci godiamo nel frattempo, tutti i contenuti in arrivo nel mese di gennaio 2020.