Da Aprile la nuova stagione de “La Casa di Carta” su Netflix

Partendo dalle prime stagioni, abbiamo osservato come il capo che comanda il gruppo di criminali ha avuto come obiettivo principale La Banca di Spagna e la Zecca Statale. Lo scopo della banda rimane sempre il medesimo ma con una trama decisamente più movimentata per via delle varie divergenze, delle lotte intestine basate su amicizie tradite e amori travagliati fra i malviventi.

Nonostante possa apparentemente sembrare una serie molto comune, in realtà siamo sicuri che saprà appassionare tutti i nuovi utenti che si affacceranno per la prima volta alla serie su Netflix. Il trailer della quarta stagione di fatto, sconvolge nuovi equilibri e spoilera il destino di due personaggi amatissimi dal pubblico, Berlino e Nairobi.

E’ proprio su Nairobi che vi son state le principali reazioni. La terza stagione si era conclusa con una non chiara morte della ragazza, ma il nuovo teaser svela ogni dubbio. Attendiamo anche di scoprire come andranno le divergenze fra Lisbona e il Professore. Appuntamento al 3 Aprile 2020, quindi, sempre su… Netflix!