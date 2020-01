Lucifer 5: nuovi dettagli sulla stagione finale della fortunata serie

Abbiamo da poco visto il personaggio di Lucifer nel fortunatissimo crossover della DC Comics in onda sulla The CW. Stiamo parlando di “Crisi sulle Terre infinite“,e del cameo di Tom Ellis nella seconda puntata dello show. Diversi rumors indicano la sua presenza come l’introduzione del personaggio di Lucifer nell’Arrowverse, magari proprio a fianco delle “Legends of Tomorrow”, dove spicca l’amico del Morningstar, John Constantine. Per ora bisogna soltanto prendere queste indiscrezioni con le pinze; staremo a vedere.

Tornando alla storia della serie, sappiamo che il protagonista Lucifer, altro non è che il Diavolo stesso che, annoiato dalla sua vita negli inferi, decide di venire sulla Terra per vivere una vita lussuriosa e affrontando diverse sfide “umane” e “terrene”.

Le prime quattro stagioni sono già disponibili su Netflix, e abbiamo visto il Diavolo combinarne di ogni sorta. Ottima anche la scelta di creare un rapporto conflittuale con Chloe, una detective umana.E’ su questa storia che si snoda il finale della quarta stagione che ha lasciato tutti con il fiato sul collo.

Netflix – Quinta stagione arriverà nel corso dell’Estate dell’anno corrente. Ancora non si ha una data precisa, ma quel che si sa, è che potremo godere del finale di stagione sotto all’ombrellone nelle calde giornate estive. Restate collegati con noi per gli ultimi aggiornamenti.