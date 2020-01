MediaWorld non lascia scampo a Unieuro con un volantino, chiamato “I Mega Sconti“, in grado di riassumere al proprio interno un insieme di ottime offerte dai prezzi decisamente inferiori alle aspettative della maggior parte dei consumatori.

La campagna promozionale, attiva fino all’8 gennaio 2020, prevede la possibilità di mettere le mani su una infinità di prodotti a bassissimo costo, sia in tutti i punti vendita che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. Chi sceglierà di completare l’acquisto online deve comunque sapere che le spese di spedizione non risultano essere incluse nel prezzo effettivamente mostrato a schermo, andranno sempre aggiunte in un secondo momento.

Volantino MediaWorld fa impazzire Unieuro con nuovi prezzi bassi

Il volantino MediaWorld cerca di accontentare un po’ tutti, dagli utenti che sono alla ricerca di dispositivi di fascia bassa, sino ad arrivare ai più esigenti e vogliosi di acquistare un prodotto molto più costoso. Il top di gamma preso in considerazione è sicuramente il Samsung Galaxy S10, uno smartphone di altissima qualità tramite il quale si possono raggiungere prestazioni incredibili spendendo solamente 703 euro circa per la versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Restando sempre in tema smartphone, ma spostandosi verso il mondo Apple, ecco spuntare i 709 euro necessari per mettere le mani su un iPhone Xr dalle prestazioni super, anche se non proprio più recentissimo. Chiude il trittico l’ottimo Sony Xperia 10 Plus da 319 euro, con il suo rapporto d’aspetto in 21:9. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.