Nella cucina del futuro non può non esserci il nuovo frigorifero intelligente della LG. Al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, l’azienda presenterà i suoi due nuovi frigoriferi Smart della serie InstaView: LG InstaView “Door-in-Door” with Craft Ice e LG InstaView ThinQ di seconda generazione.

Entrambi i prodotti sono dotati di tecnologia InstaView, un grande pannello da 22 pollici di vetro trasparente che permette di guardare all’interno del frigorifero senza aprirne le porte, oltre che fungere da display per cercare ricette su Internet e guardare video di cucina. Grazie a ciò, si potrà preservare la conservazione del cibo, dal momento in cui si evita la fuoriuscita dell’aria.

LG InstaView “Door-in-Door” with Craft Ice è stato il vincitore dell’Innovation Award del CES di quest’anno. Questo frigorifero è dotato di un particolare sistema di produzione di ghiaccio a sfere dal diametro di cinque centimetri, che si scioglie molto più lentamente rispetto al ghiaccio “tradizionale” (quello a cubetti, insomma), preservando il sapore delle bevande più a lungo. In altre parole, il frigorifero perfetto per gli amanti dei drink.

LG InstaView ThinQ di seconda generazione, il frigorifero super intelligente

La seconda generazione di frigoriferi InstaView ThinQ, invece, sono provvisti di un avanzatissimo sistema di Intelligenza Artificiale che è in grado di riconoscere tutti i prodotti alimentari inseriti all’interno del frigorifero, inclusi i cassetti Door-in-Door e quelli per la frutta e verdura, realizzandone un inventario. A partire da ciò, il frigorifero InstaView ThinQ di seconda generazione potrà offrire ricette in base agli ingredienti disponibili o avvisare l’utente qualora un alimento stesse per esaurire, suggerendo anche diverse opzioni per ordinarli.

Questo particolare sistema di Intelligenza Artificiale è anche in grado di rilevare eventuali problemi del frigorifero, avvertendo l’utente tramite l’app LG ThinQ di un eventuale quanto insolito aumento della temperatura, per esempio, o se il filtro dell’acqua deve essere sostituito.