L’azienda cinese Huawei ha recentemente presentato un nuovo dispositivo di fascia medio bassa anche per il mercato italiano. Stiamo parlando del modello Y6S, che arriva con un display con notch a goccia e un processore niente male.

Nelle ultime settimane lo abbiamo descritto come uno “smartphone per giovani” dato il suo prezzo, molto concorrenziale dati gli aspetti tecnici. Scopriamo qualcosa in più sul dispositivo in questione.

Arriva Huawei Y6S anche in Italia, ecco le caratteristiche

Iniziamo subito con lo schermo, IPS LCD da 6.09 pollici con Dewdrop Design, processore MediaTek MT6765 octa-core con 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna espandibile attraverso una Micro SD fino a 512 GB. Il comparto fotografico presenta un singolo sensore, sia anteriormente che posteriormente. Il comparto fotografico è assistito dal supporto dell’Intelligenza Artificiale per il riconoscimento delle scene inquadrate.

Il sensore posteriore è d 13 megapixel mentre quello frontale da 8 megapixel. Dispone di una connettività dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi, dual Bluetooh, GPS + GLONASS, Micro USB e jack audio. Ha una dimensione abbastanza contenuta, perfetto da tenere in tasca e un peso di soli 150 grammi. La batteria è abbastanza capiente, si parla di 3.020 mAh. Per quanto riguarda il sistema operativo, è stato rilasciato con Android 9 con personalizzazione EMUI 9.1.

Il nuovo dispositivi Huawei arriverà nel mercato italiano a breve, più precisamente dalla seconda settimana del mese di gennaio 2020 nelle colorazioni Starry Black e Orchid Blue con tutti i servizi Google a soli 149.99 euro. Insomma, un regalo perfetto anche dopo le festività natalizie, dato il prezzo competitivo e le caratteristiche che lo rendono quasi un medio gamma.