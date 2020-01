Huawei ha iniziato il suo 2020 con tanti buoni propositi ma soprattutto con un obiettivo: aggiornare gli smartphone che per il momento restano fuori dalla nuova EMUI 10. L’ultima versione dell’interfaccia personalizzata dal colosso cinese è infatti in arrivo anche per coloro che ancora non l’hanno ricevuta.

Grazie a quest’ultima rivisitazione del sistema operativo Android, tutti potranno avere un assaggio della 10ª edizione del robottino verde. Nella lista in basso potete trovare i nomi di tutti i dispositivi che sono pronti a ricevere l’aggiornamento, così come di quelli che invece già l’hanno ricevuto da tempo.

Huawei lancia la EMUI 10: il nuovo aggiornamento, ecco quali smartphone lo riceveranno di certo

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Ecco poi quali sono poi i modelli di casa HONOR che vedranno arrivare il nuovo aggiornamento con tantissime novità incluse: