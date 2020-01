Secondo un rapporto del sito tecnologico cinese, Sina Mobile, Huawei ha spedito oltre 12 milioni di dispositivi Huawei Mate 30. Ciò include il Mate 30, il Mate 30 Pro, le varianti 5G dei due dispositivi e il Mate 30 RS Porsche Design.

Huawei ha rivelato in un evento a novembre di aver spedito 7 milioni di unità della serie Mate 30 dopo soli 60 giorni. Se questa cifra di 12 milioni è vera, ciò significa che la società ha spedito 5 milioni di dispositivi Mate 30 in più nell’ultimo mese. La cosa interessante, dunque, è capire dove la società ha spedito questi smartphone.

Huawei si prepara a presentare il suo prossimo top di gamma

Sfortunatamente, Sina non divulga dove la compagnia abbia spedito questi dispositivi. Considerando che la serie Mate 30 non ha ricevuto importanti lanci globali al di fuori della Cina, è possibile supporre che la maggior parte di quei 12 milioni di unità siano state spedite nel paese di origine di Huawei.

Inoltre, i numeri di spedizione non equivalgono ai numeri di vendita. Sebbene i cittadini cinesi siano abituati ad acquistare smartphone senza app Google a bordo, sarebbe interessante vedere quanti dispositivi della serie Huawei Mate 30 l’azienda ha effettivamente venduto al di fuori della Cina.

I prossimi dispositivi top di gamma di Huawei saranno i dispositivi della serie P40. La società lo ha confermato all’inizio del mese di dicembre. Tuttavia, è improbabile che quei dispositivi includeranno le app ed i servizi di Google. Sebbene Huawei stia dimostrando di poter gestire i suoi dispositivi senza Google, probabilmente non sarà in grado di mantenere il suo status di secondo posto in classifica in tutto il mondo.