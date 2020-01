L’operatore ho Mobile ormai da tempo si impegna al fine di ottenere un numero sempre maggiore di clienti proponendo loro offerte con tutto illimitato e fino a 70GB di traffico dati in 4G BASIC. Il gestore, ideato da Vodafone principalmente per ostacolare Iliad, invoglia i clienti offrendo anche vari vantaggi, tra i quali l’impossibilità di ricevere costi extra e l’opportunità di ricevere servizi aggiuntivi senza dover saldare ulteriori costi, se non la spesa prevista per il rinnovo della tariffa richiesta. L’attivazione delle tre offerte proposte da ho Mobile può avvenire in relazione al gestore da cui si trasferisce il numero e può essere effettuata online o tramite uno dei negozi ho Mobile.

Offerte ho Mobile: servizi e contenuti previsti dalle tariffe del low cost!

Le tre promozioni ho Mobile offrono gratuitamente diversi servizi extra, ad esempio: il servizio si avviso e trasferimento di chiamata, il servizio di navigazione hotspot, il numero gratuito per il credito residuo, l’Sms ho. Chiamato e l’app che permette di monitorare i consumi e la quantità di Giga di traffico dati disponibili. L’app, inoltre, consente di effettuare la portabilità del numero e richiedere il rinnovo anticipato della promozione.

Come già accennato l’attivazione di alcune offerte può avvenire soltanto in relazione al gestore di provenienza. Infatti, l’offerta ho. 5.99€ è disponibile solo per i clienti Iliad e MVNO; l’offerta ho. 8.99€ soltanto per i clienti Kena e Daily Telecom; l’offerta ho. 12.99€, invece, esclusivamente per i clienti Vodafone, Tim, Wind e Tre.

La prima tariffa è quella più conveniente e ricca, infatti prevede: minuti ed SMS illimitati e 70GB. La seconda offerta, disponibile anche per i clienti che attivano una nuova linea, prevede: minuti ed SMS illimitati e 50GB. La versione da 12,99€, invece, offre: minuti ed SMS illimitati e 50GB.