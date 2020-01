Un misterioso anello di idrogeno gassoso è stato scoperto intorno a una galassia lontana .

Gli astronomi del National Center for Radio Astrophysics (NCRA) in India hanno individuato l’anomalia usando il Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT).

Con un diametro circa quattro volte quello della nostra Via Lattea , l’anello è “molto più grande” della galassia che circonda: AGC 203001, circa 260 milioni di anni luce da noi.

“Esiste solo un altro sistema così noto con un anello idrogeno neutro così grande“, secondo l’autore principale dello studio Omkar Bait (che non ha rivelato la sua posizione).

L’idrogeno neutro emette onde radio lungo una lunghezza d’onda di 21 centimetri. Questa radiazione, ha spiegato l’NCRA, consente agli astronomi di mappare la quantità e la distribuzione del gas nella nostra Via Lattea e oltre.

Grandi serbatoi di idrogeno neutro si trovano in genere in sistemi che stanno attivamente formando nuove stelle. E mentre AGC 203001 non mostra tali segni, è noto per accumulare idrogeno.

La natura insolita di questa galassia ha fatto incuriosire gli astronomi

L’insolita natura di questa galassia ha ispirato gli astronomi del centro di Pune a utilizzare il GMRT per osservazioni radio ad alta risoluzione. Tutto ciò nella speranza di localizzare il punto in cui è distribuito il gas.

I loro risultati, pubblicati di recente nelle comunicazioni mensili della Royal Astronomical Society , suggeriscono che l’idrogeno neutro ha formato un grande anello decentrato, che si estende ben oltre l’estensione ottica della galassia.

Ancora più sconcertante è la completa mancanza di luce stellare associata all’anello di idrogeno, anche dopo un’indagine più approfondita utilizzando il telescopio Canada-Francia-Hawaii (CFHT) alle Hawaii.

“L’origine e la formazione di tali anelli è ancora oggetto di dibattito tra gli astrofisici“, ha dichiarato Yogesh Wadadekar, professore presso il Tata Institute of Fundamental Research di Pune, in una nota.

Non esiste una risposta chiara – ancora – su ciò che può causare questi grandi cerchi senza stelle di idrogeno. Gli scienziati una volta lo hanno portato a collisioni inter-galattiche. Ma quelli generalmente hanno un corpo incandescente remoto come il Sole.

Incoraggiato dalla loro scoperta, il team NCRA sta conducendo un ampio sondaggio per mappare l’idrogeno neutro attorno a molte altre galassie simili a AGC 203001.