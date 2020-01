“Anno nuovo, truffe vecchie”, come si suol dire. Si sa, le frodi arrivano in ogni periodo dell’anno e i malviventi non vanno mai in ferie. In periodi come questi in cui la mail truffaldina è sempre dietro l’angolo, occorre prestare particolare attenzione a tutto ciò che leggiamo sul Web. La mail phishing sembra aver colpito anche gli utenti che utilizzano Enel, il servizio per la corrente elettrica domestica.

Questa particolare frode si basa su un meccanismo alquanto perverso e che miete numerose vittime. I criminali sembrano aver capito che possono far leva su diverse vittime inconsapevoli e che, sfruttando il buon nome di Enel, possono spillare qualche centinaio di Euro agli italiani.

Nel client mail dei cittadini arriva un messaggio simile a questo che fa riferimento o ad una bolletta non pagata oppure ad un falso rimborso promesso dall’azienda: