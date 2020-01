L’arrivo del nuovo servizio di Apple è passato parecchio in sordina. Ovviamente si sta parlando del servizio streaming Apple TV+ e se ne parla poco principalmente per due motivi. Il primo è che non è arrivato ovunque, anzi. Il secondo motivo è legato ai contenuti presenti i quali non sono molti, tutt’altro. Oltre a questo c’è anche da sottolineare che le produzioni originali non sembrano aver conquistato il pubblico se non giusto un paio.

La compagnia, per lo meno da questo punto di vista, ha intenzione di migliorare. Come? Assoldando un pezzo da novanta come l’ex CEO di HBO, Richard Plepler. Molto probabilmente quasi nessuno di voi ha mai sentito questo nome, raramente si conosce il nome di chi sta dietro le grandi compagnie. L’uomo è stato alla carica della società statunitense per ben 27 anni e ha promosso serie di gran successo.

Apple chiede aiuto

Giusto per citare una serie nata sotto la guida di Plepler, Game of Thrones. Ovviamente ce ne sono molte altre come Big Little Lies o Veep. Con questo curriculum, è inutile negare che Apple abbia scelto bene per il futuro del proprio servizio.

Alcune parole dette da Plepler in persona: “Mi è stato immediatamente chiaro che ho fatto una corsa meravigliosa e molto privilegiata alla HBO e non avrei potuto replicare. E non neanche provare a replicare tale successo. Mi è sembrato molto chiaro che volevo solo fare qualcosa di mio“. Sicuramente i fan di Apple non vedranno l’ora di scoprire quale novità verranno portata su Apple TV+.