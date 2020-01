Una nuova falla colpisce la connessione 4G permettendo agli hacker di effettuare i loro attacchi sulle loro vittime. A scoprirlo sono un gruppo di ricercatori che hanno accuratamente analizzato le varie vulnerabilità che presenta e cercato una soluzione per proteggere la privacy di tutti i consumatori che utilizzano la rete per navigare in Internet.

4G: ecco quali sono i rischi per i clienti Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia

La nuova connessione mobile è utilizzata da gran parte dei consumatori italiani poiché diversi gestori telefonici e MVNO la includono nelle loro tariffe. Purtroppo, però, queste vulnerabilità che presenta si trovano nel ramo della sicurezza e di conseguenza mettono a rischio la privacy dei consumatori.

I ricercatori si sono messi addirittura nei panni di un probabile hacker per scoprire al meglio i loro attacchi e hanno scoperto che quello maggiormente pericoloso prende il nome di Alter Attack. Con questo attacco la privacy dei consumatori che utilizzano la rete può cadere nelle mani di un qualsiasi hacker da un momento all’altro.

Si tratta di un metodo con il quale, gli hacker, riescono a creare una cella 4G malevola da collegare allo smartphone della vittima e farlo indirizzare in modo automatico ad una pagina web dannosa. Così facendo, riescono a prendere il controllo dello smartphone senza farsene accorgere dalla vittima e ad accedere: alla lista contatti, alla galleria, ai documenti, ai messaggi, alle varie applicazioni, alla mail, e così via.

Purtroppo si tratta di un vero pericolo per i consumatori che utilizzano il 4G poiché non esiste nessun modo per avere una sicurezza maggiore. I ricercatori hanno provato e riprovato nel trovare un modo, ma con nessun riscontro positivo.