3 Italia ancora per pochi giorni manterrà attivi i suoi listini per le offerte natalizie. Come vi abbiamo mostrato anche nei giorni precedenti, il gestori ha pensato a tariffe ad hoc in grado di contrastare al meglio le promozioni di TIM, Vodafone o Iliad. Sino al prossimo 6 Gennaio sarà possibile attivare la ricaricabile “All-In XMas Edition”.

3 Italia, è ancora attiva l’offerta di Natale con minuti e 100 Giga

Al netto di quelle che sono le altre tariffe disponibili in questo momento per chi è interessato a cambiare operatore, All-In XMas Edition può essere definita la migliore promozione di inizio anno. Tutti gli abbonati che decidono di sottoscrivere tale iniziativa avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti sul suolo nazionale a cui si aggiungono 100 Giga per la navigazione internet. Tutto ciò ad un prezzo fisso di 11,99 euro.

Con All-In XMas Edition sono anche inclusi dei servizi opzionali. In prima battuta, laddove vi sia copertura di segnale, i clienti potranno connettersi in rete sfruttando le performance delle nuove linee 4,5G. Coloro che utilizzeranno il 4G semplice, invece, non dovranno più pagare il costo mensile di un euro.

Con la promozione natalizia è anche previsto il servizio GIGA Bank utile per chi non utilizza tutti i Giga e vuole riciclare la soglia nel mese successivo. Al tempo stesso 3 Italia garantisce la partecipazione al programma Grande Cinema, per biglietti scontati nei cinema di tutta la nazione.

Per attivare All-In XMas Edition è necessario cliccare su questo collegamento.