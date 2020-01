3 Italia anche a Gennaio 2020 sta riservando due offerte speciali ad un prezzo veramente ridottissimo, parliamo delle Play 50 Unlimited e Play Power Digital 60GB, soluzioni rivolte ad un ristretto pubblico, ma in grado comunque di impressionare per gli ottimi risultati raggiunti.

Come al solito ci troviamo di fronte a promozioni distribuite esclusivamente sottoforma di operator attack, ovvero attivabili solo dai consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale. La portabilità, ci teniamo a ricordarlo, è sempre obbligatoria; il costo iniziale da sostenere in genere varia, ma in media parliamo di 6,99 euro per la promo e di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

3 Italia: i dettagli delle nuove offerte di Gennaio 2020

La Play 50 Unlimited è l’offerta attivabile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, dietro il pagamento di 6,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo, l’utente può decidere di accedere a minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque desideri, nonché a 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile.

La Play Power Digital 60GB può essere richiesta esclusivamente dagli utenti in possesso di una SIM di un operatore virtuale (no Iliad) sul sito ufficiale dell’azienda. Con il versamento di 6,99 euro al mese, la promo garantisce l’accesso a 60 giga di internet in 4G, a minuti illimitati ed a 200 SMS da utilizzare verso tutti. Essendo attivabile solamente online, i costi di attivazione sono differenti e corrispondono a 20 euro con 20 euro di traffico incluso.

Entrambe le offerte dovrebbero restare attivabili per tutto il mese corrente.