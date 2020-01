Xiaomi sarebbe dovuto essere il quarto grande produttore di smartphone a proporne uno dotato di display pieghevole. Anche la compagnia cinese, la seconda, sarebbe entrata a gambe tese nel mercato con un dispositivo di una nuova generazione con un design più accattivante rispetto a quelli delle rivali. Qualcosa è andato storto e l’arrivo del Mi Mix Alpha 5G potrebbe non avvenire molto presto. Ancora peggio, non si sa proprio quando arriverà visto i problemi che sono sorti durante la produzione.

Cosa faceva sperare in un lancio imminente? Semplicemente il fatto che lo smartphone era comparsa su un paio di siti, compreso quello ufficiale, pronto per l’attivazione degli eventuali preordini. Detto questo, successivamente a questo evento, il CEO di Xiaomi ha rivelato che lo smartphone sarà prodotto in quantità limitata a causa delle difficoltà incontrate durante la produzione del display, la parte più critica di tutto il dispositivo.

Xiaomi Mi Mix Alpha: arriverà mai?

I punti da analizzare sono due. Il primo riguarda Samsung. Anche il colosso sudcoreano ha incontrato problemi con il display del Galaxy Fold, e non solo. Per rimediare ha dovuto rimandare il lancio di sei mesi. Un tempo lungo nel quale la compagnia ha corretto le parti più sensibili. Basandosi su questo precedente si potrebbe dire che il Mi Mix Alpha arriverà tra diverse mesi, ma c’è dell’altro.

Il secondo punto riguarda il design. Come detto poc’anzi, lo smartphone di Xiaomi presenta un concept abbastanza diverso e le criticità in questo caso sono molte di più. Correggerle potrebbe richiedere molto più tempo e di sicuro fare un pronostico al momento non è possibile visto che al contrario del caso di Samsung, non sappiamo cosa sia andato storto.

Per la compagnia cinese è sicuramente un ritardo pesante visto che al momento dell’uscita del loro prototipo le rivali, sempre Samsung ma anche Huawei, potrebbe aver già fatto uscire la seconda generazione di smartphone con display pieghevole.