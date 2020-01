Anno nuovo, Operatore telefonico nuovo? Forse… il fatto è che Wind 3 ha deciso di rimodulare numerose offerte di telefonia fissa, applicando un rincaro di ben 2 euro al mese.

La compagnia telefonica ha, in realtà, già da tempo messo al corrente i clienti coinvolti dalle rimodulazioni, offrendo loro la possibilità di recedere dal contratto o di passare ad altro Operatore gratuitamente, senza pagare eventuali spese di disattivazione del servizio e penali.

Le modifiche sono entrare in vigore ieri ed hanno coinvolto le seguenti offerte: 3 Internet, 3 ADSL, 3 FIBER, Absolute, Absolute ADSL 20 Mega, Absolute ADSL Affari, Absolute ADSL Affari 20 Mega, Absolute ADSL Mega, Absolute Affari, Absolute VoIP MB, Absolute+, All Inclusive, All Inclusive 120, All Inclusive 120 Affari, All Inclusive Affari, All Inclusive Unlimited, All Inclusive Unlimited Affari, INFOSTRADA TUTTO INCLUSO, TuttoIncluso, TuttoIncluso 20 MEGA, TuttoIncluso 20 Mega Affari, TuttoIncluso Affari, TuttoIncluso Gold Affari, TuttoIncluso Gold ISDN Affari, TuttoIncluso ISDN Affari, TuttoIncluso Mega e WIND Internet, in tutte le tecnologie (ADSL, FTTC, FTTH).

Wind 3, il periodo di fatturazione diventa mensile anticipato

Questa, tuttavia, non è l’unica novità che ha interessato i clienti Wind 3. A partire da quest’anno, infatti, è cambiato anche il periodo di fatturazione delle offerte di rete fissa, che è passato da bimestrale posticipato a mensile anticipato. Le modifiche entreranno in vigore il prossimo 12 Gennaio.

I clienti che continueranno a ricevere le fatture a casa in formato cartaceo dovranno prevedere una spesa annua di 24 euro (e non più di 12 euro), dal momento in cui il bollettino postale prevede un costo di 2 euro per ogni invio. Si consiglia, pertanto, di attivare il servizio e-Conto by mail, così da ricevere gratuitamente la fattura in formato elettronico via posta elettronica.