Ci siamo. Finalmente il 2020 è arrivato e, a breve, ogni Italiano potrà mettere le mani sulla prima rete WiFi pubblica Nazionale, ideata dallo stesso Governo Italiano. A partire dalle prossime settimane, quindi, ognuno di noi potrà finalmente dimenticarsi dei disservizi di rete degli operatori telefonici poiché, in qualsiasi momento, sarà possibile accedere alla rete in maniera del tutto libera e senza la minima restrizione. Un enorme passo in avanti quindi in quello che rappresenta tutti gli effetti il decennio della trasformazione digitale. Allo stesso tempo, però, la nuova rete minaccia le connessioni 3G, 4G e 5G offerte quotidianamente daTim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad.

Ad oggi, infatti, all’interno della comunità Europe l’Italia rappresenta uno dei pochissimi paesi in cui non è ancora attiva una rete WiFi pubblica. In altri paese vicini alla nostra penisola, infatti, la connessione gratuita ad Internet rappresenta un servizio offerto già da molteplici anni al cittadino.

WiFi gratis: il Governo Italiano lancia la prima rete pubblica

Ideata dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall’Agenzia per l’Italia digitale e dal Ministero dello sviluppo economico, la nuova rete WiFi °italia° it sarà attivata a breve nelle città colpite dai più recenti terremoti (Leonessa, Amatrice, Accumoli, Antrodoco, Borgo Velino, Borbona, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cantalice, Micigliano, Cittareale, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri). Ciononostante, però, obiettivo è quello connettere alla nuova rete WiFi pubblica oltre 7000 comuni entro la fine del prossimo anno.

Il WiFi gratuito, inoltre, sarà reso disponibile anche a tutte le persone in visita nel nostro paese cosi da accrescere ed incentivare il turismo. Per poter utilizzare il WiFi gratuito, però, sarà necessario di scaricare un’apposita app già disponibile al seguente link per i dispositivi Android e a questo link per i dispositivi iOS