Il volantino Comet torna a dire la sua all’interno del mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una nuova campagna promozionale molto interessante, nonché fortunatamente disponibile sia nei negozi di tutto il territorio, che ovviamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Fino al 15 gennaio è stata attivata una soluzione molto conveniente, coloro che vorranno acquistare un nuovo prodotto potranno innanzitutto richiedere la rateizzazione del pagamento, suddividendolo quindi in comode rate fisse senza doversi preoccupare minimamente di interessi o quant’altro. Acquistando invece sul sito ufficiale, ricordate che molto probabilmente sarete costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Per scoprire le offerte Amazon e gli ultimi codici sconto, ecco il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: come riuscire a risparmiare al massimo

Le proposte del volantino Comet sono davvero molto varie tra loro, al centro dell’intera campagna promozionale troviamo sicuramente la possibilità di mettere le mani su un buon iPhone Xs a soli 679 euro. Chiaramente non è l’ultimo modello in circolazione, di questo ne siamo consapevoli, ma d’altro canto l’appeal ed il richiamo del brand Apple è davvero fortissimo per molti consumatori.

Le alternative parlano di dispositivi Android di fascia medio-bassa con prezzo finale non superiore ai 269 euro, in particolar modo Oppo A9 2020, Oppo Reno 2Z, Galaxy A30S, Galaxy A20e, Motorola E6 Play o anche Galaxy A10.

Tutti gli acquisti potranno essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, per maggiori informazioni in merito consigliamo di aprire le singole pagine che potete trovare nel dettaglio qui sotto.