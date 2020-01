Vodafone festeggia l’inizio del nuovo anno con una bella sorpresa per tutti gli utenti. Dopo quelle che sono state le vantaggiose iniziative dedicate al periodo natalizio, il provider britannico continua a celebrare l’arrivo del 2020. Da ieri, infatti, è attiva questa particolare iniziativa particolarmente vantaggiosa per chi non è mai sazio di Giga per la navigazione su internet.

Vodafone, ancora per 48 ore ci sono Giga illimitati per due giorni

La promozione prevista da Vodafone per festeggiare al meglio il 2020 si chiama Infinito 2 Giorni. L’offerta rientra nel novero di iniziative Happy New Year pensate dal gestore inglese per omaggiare tutti i suoi clienti rimasti fedeli nel tempo.

Con Infinito 2 Giorni, gli abbonati con una linea attiva per la telefonia mobile potranno mettere in standby i loro consumi. La promozione, infatti, prevede Giga illimitati da consumare nell’arco di due giorni dal momento dell’attivazione. Trattandosi di un’offerta limitata, gli utenti possono richiedere l’attivazione entro e non oltre la mezzanotte di domani, 3 Gennaio.

Come richiedere l’attivazione di Infinito 2 Giorni. Tutti coloro che sono interessati dovranno semplicemente chiamare il call center dell’operatore britannico al numero, 42100. Una volta seguite le istruzioni guidate, sarà necessario attendere l’SMS di conferma per iniziare una due giorni di navigazione internet senza consumo di Giga.

In alternativa, coloro che non vogliono effettuare l’attivazione via call center possono rivolgersi alla sezione delle offerte riservate di MyVodafone, l’app ufficiale per gli smartphone Android ed iPhone.