I siti criminali sono organizzati secondo una black list e tra quelli più frequentati annoveriamo l’indirizzo www.assicuralatemporanea.com, dove troverete una polizza con un presunto sconto del 20% sul premio comprensivo di furto e incendio gratuito per un anno.

Al secondo posto troviamo www.assicurazioniabaco.it, il quale ha anche l’ardire di vantarsi di essere “leader dal 2007 nel settore delle polizze Rca con particolare attenzione per le polizze assicurative temporanee”, e di essere “sottoposto al controllo dell’Ivass”. Ovviamente l’Istituto di vigilanza ne disconosce l’esistenza, così come accaduto per il sito www.globaleassicura.it dal valore legale pari a zero.

Truffe assicurazioni auto: gli altri siti falsi

Ricordiamo che l’Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che preventivi e contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati. Se avete dubbi consultate il sito www.ivass.it, altrimenti è probabile che siamo di fronte a uno di questi siti falsi: