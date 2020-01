L’ultimo update di Telegram ha introdotto una serie di novità davvero interessanti, a partire da un nuovo Editor che consente di personalizzare la propria Chat applicando un tema che può essere a sua volta personalizzato stabilendone i colori, sia dello sfondo (sono stati aggiunti anche dei simpatici nuovi pattern) che dei messaggi. I temi creati possono poi essere condivisi con i propri contatti. In alternativa, sono stati aggiunti anche dei nuovi temi predefiniti con combinazioni di colori già pronte per essere utilizzate.

Altra importante novità che è stata introdotta con l’ultimo aggiornamento di Telegram è la funzione di pianificazione del messaggio. Questa opzione è disponibile solo se è possibile vedere quando quel determinato contatto è Online: una volta scritto il messaggio, occorre tener premuto a lungo sul tasto Invia e cliccare sulla voce Programma messaggio, stabilendone poi la data e l’ora di invio.

Altre novità introdotte con l’ultimo aggiornamento di Telegram

Tra le novità introdotte dalla versione 5.13 di Telegram anche alcuni miglioramenti. E’ stato, per esempio, migliorata la condivisione della posizione e della ricerca dei luoghi, per cui è possibile adesso selezionare un determinato luogo direttamente dalla mappa; e la ricerca di determinati messaggi. In questo caso, tutti i messaggi che contengono la parola chiave ricercata vengono raggruppati in un elenco, e sarà molto più semplice individuare il risultato cercato.

Per quanto riguarda i soli smartphone Android, sono state aggiunte anche nuove animazioni quando si passa da una chat all’altra di Telegram, quando si apre la Ricerca direttamente dall’interfaccia principale dell’app o quando si vuole accedere alle Chat archiviate. Inoltre, è adesso possibile selezionare una sola parte del testo del messaggio che si vuole copiare, mentre prima dell’aggiornamento era possibile solamente copiare l’intero messaggio.