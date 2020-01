L’operatore Fastweb Mobile non si ferma neanche dopo le festività natalizie, infatti ha deciso di dare seguito ad un’iniziativa commerciale molto affascinante. Stiamo parlando dell’offerta mobile disponibile sul sito ufficiale dell’operatore telefonico ed è attivabile fino al prossimo 7 gennaio, salvo nuovi cambiamenti.

I consumatori che sono interessati al cambio operatore possono recarsi alla seguente pagina web dedicata, dove all’interno vengono specificate tutte le caratteristiche dell’offerta con le varie modalità d’attivazione. Oltre al proseguo online, i clienti possono richiedere il contatto telefonico da parte di un consulente grazie al servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ o chiamando il numero 146.

Fastweb Mobile: attiva l’offerta online

Per eseguire l’attivazione dell’offerta, i nuovi clienti possono stare tranquilli sul fronte della provenienza, infatti possono appartenere a qualsiasi operatore telefonico. Con questa strategia è possibile incrementare il numero delle attivazioni.

L’interesse dei clienti passa attraverso anche alle soglie incluse con il costo mensile. Infatti, questo tipo di offerta prevede un grande numero di minuti e giga a meno di 10 Euro al mese. A soli 9,95 Euro mensili, sono utilizzabili minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile e 30 giga di traffico dati in velocità 4G.

Le sorprese con quest’offerta sembrano non terminare, infatti per chi non lo sapesse è possibile attivare l’offerta in modo gratuito tramite la versione online. L’attivazione è gratuita così come l’acquisto della sim e la spedizione. Sono già inclusi senza costi aggiuntivi anche i seguenti servizi: la segreteria telefonica, ti ho chiamato, controllo credito residuo, lo scatto alla risposta e assistenza clienti MyFastweb.