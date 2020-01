L’attesa è terminata, il 2020 è finalmente arrivato ed il nostro paese si appresta invaso da centinaia di innovazioni tecnologiche, senza il minimo dubbio, semplificheranno notevolmente la quotidianamente di centinaia di migliaia di Italiani. Ovviamente l’innovazione principale che tutti stanno aspettando è la nuova rete 5G che, grazie alla sua velocità strabiliante, permetterà agli Italiani di approcciarsi ad un mondo della tecnologia completamente nuovo. Il nuovo standard di rete, infatti, permetterà ad ogni Italiano di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dall’Internet of Things e dalle tanto attese intelligenze artificiali.

Purtroppo, però, l’arrivo del 5G creerà dei problemi di sovrapposizioni sulle attuali frequenze del Digitale Terrestre. Per questo motivo, quindi, da Gennaio/Febbraio 2020, e fino alla fine del 2022, ogni Italiani dovrà affrontare un nuovo e scocciante cambio del Digitale Terrestre. È infatti in arrivo il nuovo standard televisivo DVBT2 che tutti i cittadini Italiani dovranno adottare per poter continuare a guardare i propri programmi televisivi preferiti sui canali di Rai e Mediaset. Scopriamo di seguito a maggiori dettagli e cosa ci aspetta.

DVBT2 in arrivo: ecco cosa cambia dal prossimo anno

Nell’ultimo anno, in seguito ad accordi per lo sviluppo della rete 5G, il digitale terrestre ha dovuto cedere tutte le sue attuali frequenze a tutti gli operatori telefonici che hanno deciso di introdurre il 5G. Per questo motivo, quindi, ogni Italiano dovrà adattarsi obbligatoriamente al DVB T2.

Molto presto, quindi, saranno queste due le possibili situazioni in cui si ritroveranno gli italiani: