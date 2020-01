3 Italia riserva alcune sorprese nel corso del primo mese dell’anno a tutti coloro che si troveranno in determinate condizioni d’uscita da uno specifico operatore telefonico, le promozioni attivabili sono Play 50 Unlimited e Play Power Digital 60GB, al loro interno si possono trovare tantissimi contenuti e prezzi veramente bassissimi.

Entrambe le soluzioni che andremo a raccontarvi, va ricordato, sono raggiungibili esclusivamente in versione operator attack, quindi non potranno essere richieste da ogni singolo consumatore sul territorio italiano, ma dovranno soddisfare determinati prerequisiti di provenienza (in genere da Iliad o da un MVNO che non sia LycaMobile).

3 Italia: le promozioni del momento fanno faville

La Play 50 Unlimited è disponibile in ogni punto vendita sul territorio nazionale, prevede un costo fisso di 6,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo, per accedere periodicamente a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G, affiancati da minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque si desideri in Italia. Il costo iniziale da sostenere è di 6,99 euro, a cui aggiungere anche 10 euro per la SIM ricaricabile.

L’alternativa è rappresentata dalla Play Power Digital 60GB, una promozione da 60GB di traffico dati alla velocità massima disponibile, con annessi anche 200SMS da poter inviare a chiunque si desideri e minuti illimitati per telefonare ad amici e parenti. Il prezzo fisso è di 6,99 euro al mese, addebitato direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile, l’attivazione è possibile solo se in uscita da un operatore virtuale. La richiesta dovrà essere presentata direttamente online, il costo iniziale da sostenere sarà di 20 euro con 20 euro di credito residuo incluso.