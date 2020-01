Primo giorno dell’anno. Ne approfittiamo per fare, a tutti voi lettori, un caro e sentito augurio per un felice 2019. Proprio gli auguri oggi la faranno da padrone. Una volta smalti i postumi del cenone e dei veglioni veri, ne siamo sicuri, molte persone si riverseranno su WhatsApp proprio per augurare un sereno anno nuovo a parenti, amici e colleghi di lavoro.

WhatsApp, ci vogliono pochi secondi per inviare gli auguri a tutta la rubrica

Al netto di quelle poche persone che hanno un messaggio personalizzato da inviare ad ognuno dei propri cari, su WhatsApp la linea comune è quella di inviare un testo simile ed asciutto ad una gran parte della propria rubrica. Quando c’è da raggiungere poi un preciso numero di amici, la soluzione migliore resta quella dei gruppi.

In tanti, però, specie in occasioni del genere sottovalutano lo strumento delle “Liste Broadcast”. Le “Liste Broadcast” sono utili in tali circostanze: con questa funzione, infatti, è possibile inviare un unico messaggio a tutta la rubrica o a parte di essa.

Per utilizzare le Liste Broadcast è necessario recarsi nella home della chat, cliccare sul relativo tasto in alto a sinistra e poi scrivere il messaggio da inviare. A questo punto sarà necessario selezionare i contatti da raggiungere e cliccare sul tasto invio.

Nonostante l’originalità venga a mancare, lo strumento delle Liste resta il migliore quando c’è da celebrare una festività come il Capodanno.